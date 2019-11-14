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14 ноября • обновлено в 18:45
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Шторм в Одессе: опубликован захватывающий фоторепортаж

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В Одессе теплое ноябрьское море продолжает радовать горожан и немногочисленных туристов.

Люди фотографируются на фоне морских брызг, а некоторые даже рискуют купаться.

Фотокорреспондент OBOZREVATEL запечатлел небольшой шторм у одесского побережья.

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Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, температура воздуха в Украине продолжает бить все рекорды. Такая погода соответствует сентябрю, а настоящая зима придет только в середине декабря.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Черное море
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