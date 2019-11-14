Шторм в Одессе: опубликован захватывающий фоторепортаж

В Одессе теплое ноябрьское море продолжает радовать горожан и немногочисленных туристов.
Люди фотографируются на фоне морских брызг, а некоторые даже рискуют купаться.
Фотокорреспондент OBOZREVATEL запечатлел небольшой шторм у одесского побережья.
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Шторм в Одессе
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, температура воздуха в Украине продолжает бить все рекорды. Такая погода соответствует сентябрю, а настоящая зима придет только в середине декабря.
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