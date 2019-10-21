Тепло и туманы: синоптик уточнила прогноз по Украине

В большинстве областей Украины во вторник, 22 октября, ожидается теплая погода без осадков.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17 +24 градусов.

"Туманы накатываются мощно и дружно, поэтому, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться", - написала она.

Туман 24 канал

По словам Диденко, туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, такая ситуация продлится еще до конца недели.

В Киеве 22-го октября осадков не прогнозируется, туман, дневная температура воздуха около +20 градусов.

Диденко уточнила, что существенное похолодание предполагается с 28 октября, до +10 +14 градусов в течение дня, а с 31 октября - 1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1-5 градусов, днем до +5 +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые морозы в Украине ожидаются лишь в середине ноября.

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