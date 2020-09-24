Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на пятницу

В пятницу, 25 сентября, в Украине ожидается теплая, сухая и солнечная погода.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, небольшие осадки вероятны лишь на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Во всех регионах страны будет одинаково тепло, температура воздуха прогреется от 23 до 27 градусов.

В Киеве в пятницу также без дождей, от 24 до 26 градусов выше нуля.

Погода в Украине на пятницу, 25 сентября. Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе, опубликованном на Facebook, сообщила, что осадки могут пройти в западных областях и на Винничине, но они будут незначительными.

По ее словам, ощутимые дожди придут в Украину в воскресенье, 27 сентября.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.