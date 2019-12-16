Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В понедельник, 16 декабря, в Украине сохранится теплая, солнечная погода и практически без осадков.

Максимальная температура по стране будет +12 градусов, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Практически по всей стране температура воздуха в большинстве областей поднимется до +6+12 градусов, ночью похолодает до +1+3.

Небольшие дожди ночью пройдут только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. При этом средняя температура там будет +5+7, ночью +1+3.

Также по прогнозу синоптиков в Украине ожидаются мощные порывы ветра, до 7-12 метров в секунду.

В Киеве сегодня прогнозируется сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +7+9 градусов, ночью +1+3. Осадков в столице не предвидится.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине из-за антициклона установится в ближайшее время теплая погода.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!