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28 декабря • обновлено в 20:46
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Тепло и снег? Синоптик удивила прогнозом погоды на Новый год

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Во вторник, 31 декабря, в Украине ожидается потепление днем, а в большинстве регионов – осадки.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в последние дни текущего года морозы в стране будут немного задерживаться.

Так, в воскресенье, 29 декабря, ожидается до -6 на западе и до -3 на севере. В остальных областях пока что будут "плюсы" до 6 градусов. Сухо будет на востоке, центре и юге. В других регионах пройдет снег.

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"30 декабря в Украине везде практически сухо и подморожено. 31 декабря днем потеплеет, на севере, западе и в центре вероятный снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут кучковаться вокруг нуля градусов", – рассказала Диденко.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому прогнозируется теплая погода.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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