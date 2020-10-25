Тепло и опасность пожаров: синоптики дали прогноз погоды в Украине на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 26 октября, будет теплой, солнечной и без осадков.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ветер по стране ожидается юго-восточным, 5-10 м/с.

Теплее всего будет на юге Украины – от 15 до 20 градусов днем, ночью +8+11.

В восточных областях днем ожидается +12+17, ночью от 2 до 7 тепла.

В центральных регионах воздух прогреется до 13-18 градусов днем, а ночью +6+11.

На севере страны днем прогнозируется 12-17 градусов, ночью от 6 до 11.

В Киеве в понедельник также солнечно, ночью от 8 до 10 тепла, днем +14+16.

При этом, с 25 по 28 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине будет тепло. Похолодание наступит к выходным, 31 октября и 1 ноября.