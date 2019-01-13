Тепло и мокро, но со снегом: синоптик дала прогноз на Старый Новый год в Украине

В понедельник, 14 января, в Украине ожидается потепление, снег с дождем и сильный ветер.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что восточную часть все же ночью накроет мороз до -10.

"В Украине завтра будет мокро, ветрено и тепло. Мокро – снег, мокрый снег, на юге с дождем. Ветрено – порывы северо-восточного и юго-восточного ветра до штормовых 15-22 метров в секунду. Тепло – потому что днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до 6 тепла", – написала она.

Sputnik Беларусь

Ночью, по ее словам, будет с "минусами" – 1-7 градусов мороза, на востоке 5-10 градусов мороза, на западе местами 0-2 градуса тепла. В Карпатах – сильный снег, сильный ветер, метель.

"В Киеве ночью -4-6 градусов, днем около нуля. Пойдет периодически небольшой снег, вечером – умеренный", – пояснила синоптик. Столицу, по ее прогнозам, накроет сильный ветер, поэтому следует опасаться снега и льда с крыш.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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