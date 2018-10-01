Тепло и дожди: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

В Украине в первые дни октября ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Отмечается, что антициклон "Том" привел 1 октября в страну ясную погоду.

"2 октября в Украине станет облачно и кое-где появится небольшой дождь. 3-го атмосферный фронт принесет осложнения синоптической ситуации - пройдут умеренные дожди и усилится ветер. Гулять в такую ​​погоду также надо - ведь свежий воздух полезен при любой синоптической ситуации", - сказано в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов. В южной части еще удержится теплая погода, днем до +22 градуса. В Киеве в ближайшие дни погода будет разнообразной. 2 октября будет облачно, а 3 октября пройдут умеренные дожди и появится сильный ветер.

"Температура воздуха в ночные часы +3..+ 6 градусов, днем ​​+12…+ 14 градусов", – говорится в прогнозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украину придет потепление, снизив вероятность заморозков.