Тепло и бабье лето: появился прогноз погоды в Украине на среду

В Украине в среду, 23 сентября, ожидается сухая и теплая погода, присущая бабьему лету. Это объясняется приходом очередного антициклона.

Соответствующий прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко на личной странице в Facebook. Она подчеркнула, что температура воздуха на большей части территории страны на экваторе недели повысится до +22...+28 градусов. Что же касается темного времени суток, то ночью всем водителям следует быть бдительными из-за туманов.

В Украину пришел антициклон, который принес тепло. Facebook Натальи Диденко

В Киеве 23 сентября также будет солнечная погода, а столбики термометров покажут +25 градусов. Ближайшие дожди в Украине начнутся лишь 27 сентября.

"А пока вместе с антициклоном со всей силы держим за юбку бабье лето – пусть посидит еще с нами на солнце, семечки вместе пощелкаем, орехи поедим, яблоки, тыквы попечем, посплетничаем. Уже ведь пришел День осеннего равноденствия, и света понемногу будет становиться меньше. До весны", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL: