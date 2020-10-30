Тепло и бабье лето: появился прогноз погоды в Украине на ноябрь

Начало последнего месяца осени будет дождливым, но приблизительно к середине первой декады ноября придет тепло – бабье лето.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Владимир Деркач, пишут "Факты". По его словам, уже в середине ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег.

"К счастью, снижение температуры продлится всего три дня, потом снова вернется тепло. В последней декаде температура хотя и снизится, но не критически – минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", – спрогнозировал Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 30 октября, в Украине ухудшится погода. Дожди ожидаются почти во всех областях. По прогнозам синоптиков, ливни не прекратятся минимум до 2 ноября.