Тепло до +20! Синоптик дала точный прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 7 ноября, температура воздуха снизится совсем незначительно, а в некоторых регионах будет достигать +20 градусов.

Прохладнее всего будет на севере и западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На севере Украины ночью пройдет дождь, здесь ожидается +9…+14 градусов. На юге и востоке Украины будет +14…+20 градусов без осадков. Днем дожди пройдут в западных регионах Украины. Ветер ожидается с востока, северо-востока, слабый или умеренный.

"В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7…+9 градусов, максимально +11…+13 градусов", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз на зиму в Украине, пообещав много снега и мороз до -20.

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