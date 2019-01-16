''Тепло будет!'' Синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

В Украине в ночь на 17 января резко снизится температура до -5... -12 градусов. Исключение составят только западные области, где прогнозируется около 0 градусов.

Днем 17 января температура повысится до плюсовой и в среднем составит +1... +5, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. В Киеве в этот день прогнозируется сухая, ветреная и пасмурная погода с температурой около 0.

"На востоке и частично в центре будет -1... -4. А 18 января в Украине тепло будет везде — во всех областях +1... +5. Вечером на "голодную кутью" температура начнет снижаться", — предупредила метеоролог.

19 января в Украине вновь начнется похолодание. Днем будет около -1... -8 градусов, а ночью — до 18 градусов мороза. Аналогичный прогноз касается и Киева: 18 января будет теплым днем, а с 19 начнется постепенное снижение температуры.

Иллюстрация pexels

Тем временем на популярных среди украинцев курортах погода радует теплом. В Шарм-эль-Шейхе (Египет) будет ясно, без осадков и в среднем около +20.

Шарм-эль-Шейх погода weather.com

В турецкой Антальи, наоборот, ближайшую неделю будет дождить, средняя температура составит +11.

Как писал OBOZREVATEL, 16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится значительная возможность схода лавин. В целом в Украине будет облачная с прояснениями погода, на западе страны пройдет мокрый снег с дождем.

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