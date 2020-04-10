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10 апреля • обновлено в 04:58
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Теплая зима сыграла злую шутку с Украиной: синоптик рассказал о последствиях

1.8т
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Аномально теплая зима и отсутствие снега стали одной из причин большого количества пожаров в Украине.

Об этом в четверг, 9 апреля, на брифинге ГСЧС рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", – пояснил он.

Погода в Украине

Погода в Украине

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Теги
погода ГосЧС Укргидрометцентр
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