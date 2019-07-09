Тепла не ждите: синоптик дала неутешительный прогноз по Украине

В среду, 10 июля, на территории Украины ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до +7 +14 градусов.

Днем потеплеет до +17 +24 градуса. В южной части будет +12 +16 градусов, днем ​​+23 +26 градусов.

Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin. А влияние антициклона Winnie приведет преимущественно сухую погоду в южную часть и на юго-востоке.

Дождливая погода 24 канал

На западе и севере прогнозируется порывистый ветер.

В Киеве 10 июля ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12 +14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в июле-2019 предполагается на уровне 20-24,5° тепла, в горных районах 16-17°, что на 1,1-2,5° выше средних многолетних значений.

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