Теперь с боеголовкой: ВСУ испытали мощнейшую ракету “Нептун”. Фото

В среду, 17 июня, завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", во время которых военные проверили эффективность поражения мишеней с использованием боеголовки.

Как сообщил экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов в Facebook, ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника. Испытания прошли на полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Одесской области.

“Украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность. Это огромная победа наших ученых и производственников во главе с генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростелевым. Украинский ВПК готов к серийному производству мобильных комплексов крылатых ракет, которые смогут надежно защитить Украину от российской агрессии с моря”, - написал Турчинов.

Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" на этот раз была стрельба с боевой частью, отмечает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

“Для того, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ "Нептун". Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов”, – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что ракетный комплекс способен выполнять боевые задачи в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

"Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные", – отметили в Генштабе.

Военные также подчеркнули, что ракеты управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

"Нептун" поразил цель Facebook Александра Турчинова

Александр Турчинов прокомментировал испытания ракетного комплекса "Нептун" Facebook Александра Турчинова

Генштаб ВСУ рассказал об испытаниях ракетного комплекса "Нептун" Facebook Генштаба ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине испытали мощнейший ракетный комплекс для ВСУ.