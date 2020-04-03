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3 апреля • обновлено в 18:31
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Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист Все статьи автора

Теперь награбленное будет куда сдавать

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Такой кризис как этот, который расшатывает сами устои экономики и общества – это время не только героев, например врачей, которые рискуют своими жизнями, но и мародеров, ведь в условиях карантина порой единственный источник заработка – это прямой или косвенный грабеж.

В борьбе за выживание обнажаются все негативные качества, доселе легко камуфлируемые. Но само желание выжить, пусть и за счет окружающих можно, нет не оправдать, а объяснить непреодолимым животным инстинктом. Но как объяснить желание зарабатывать на кризисе?

Вчера разрешили работу ломбардов и кредитных союзов. Вместо того, чтобы обеспечить людей хотя бы минимальной финансовой помощью – их отправили с остатками имущества к ростовщикам. А снизившийся было уровень преступности прогнозируемо вырастет в ближайшее время – награбленное будет куда сдавать. Но ломбарды – это так, для любителей "мелочь по карманам тырить". А схемный бизнес сейчас открыл "четвертый украинский фронт" против налоговой службы, пытаясь сместить нынешнего руководителя.

Главная цель – возмещение НДС. Одно из тиражируемых обвинений, которое звучит в адрес, налоговой: мол, мало возмещает, нужно больше. Но прошлые схемы возмещения, которые практиковались несколько лет назад, хотя бы проводились на фоне роста экономики: "зарабатывали" на прибылях, а нынешние схемщики хотя протолкнуть на должность главы налоговой своего человека с целью "пилить" убытки.

Что касается самих цифр возмещения. Я сейчас для своей аналитики детально изучаю и "схемы", и саму статистику. В 2019-м году был достигнут рекорд по возмещению - 151,9 млрд. грн. или на 15,4% (20,2 млрд. грн.) больше, чем в 2018 году. В прошлом году заявки удовлетворялись на 99,4% (блокировок накладных практически не было), хотя в 2018-м – возместили 89,9% заявок и такой низкий показатель нельзя объяснить лишь перекрытием "схем" - бизнесу просто перекрыли кислород, с какими целями, не трудно догадаться.

Таким образом, рост возмещения НДС в 2019-м можно объяснить тремя факторами: 1) полное удовлетворение заявок (рост на 10%) 2) погашение долгов за 2018-й, которые были созданы искусственно 3) спецификой расчетов в системе экспорта, когда временной лаг составляет 3-4 месяца и соответственно фактор атипичного укрепления гривны летом прошлого года проявился в системе возмещения НДС отразился ближе к концу года.

По первому пункту достаточно сказать, что в январе 2019 было "закрыто" долгов по НДС за 2018-й на 2 млрд. грн., вследствие чего сравнение с показателями возмещения в январе 2020-го (когда таких долгов уже не было), явно не корректно.

А в целом, снижение возмещения НДС в январе-марте текущего года произошло по абсолютно объективным причинам и любые попытки представить это как провал, на самом деле выдают истинные цели "критиков": сейчас единственный источник денег – это государственный бюджет, но возмещение – это явно не то, что нынче будет или должно быть в приоритете у государства

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Автор
Алексей Кущ Алексей Кущ
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Куща
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