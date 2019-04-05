Теория поколений: психолог рассказала, как сработаться людям разных возрастов

Поколение людей старше 50 лет, занимая руководящие должности, должны создавать оптимальные условия для младших рабочих. Они должны адаптировать сотрудников к своим требованиям.

Эти и другие советы в эфире ObozTV озвучила психолог Оксана Зайцева. Она отметила, что поколение X, то есть люди, которые родились в 1965–1982 гг. умеют очень быстро расставить фигуры на своей доске, чтобы в работе были задействованы все.

"Наиболее эффективные и активные сотрудники – это люди в возрасте от 35 до 50 лет. Поколение Х сейчас стареет медленно. Если раньше люди в 50 лет шли на пенсию, то сейчас в этом возрасте все прекрасно себя чувствуют. А вот миллениалы, люди поколения Y, родившиеся с 1983 по конец 1990-х гг., больше хотят работать фрилансерами. Но они будут обозначены работодателями-"иксами". Люди постарше должны создавать оптимальные условия для работников. Они очень быстро могут расставить фигуры на своей доске так, чтобы работали все. Миллениалов надо адаптировать, то есть, оторвать от маминого плеча и показать, что надо работать иначе. Всегда нужно делать форматировать людей", – сказала она.

"Иксам" нужно ставить миллениумов в рамки не только на работе, но и дома, сказала Зайцева. Она уточнила, что старшее поколение – это люди, у которых достаточно опыта и мудрости.

"Для нового поколения, то есть, тех, кто родился после 2010 года, это их мамы, бабушки и там есть что подчеркнуть. У таких людей достаточно мудрости и жизненного опыта. Это экстремальное поколения. Они могут выживать, радоваться жизни, помнят, что такое природа, что такое играть во дворе, знают, что значит сражаться за свою жизнь. с 1990-х годов к нам пришли хитрые и думающие люди, которые понимают, что интеллект это очень важно. Этого этом о новом поколении не скажешь", – резюмировала психолог.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный психолог и психотерапевт из Италии сформировала десять распространенных вредных привычек, которых необходимо избавиться до 40 лет. По словам эксперта, учитывая то, что переход от тридцатилетнего возраста к сорокалетию знаменует вступление в фазу большей зрелости, это может стать возможностью навести порядок как в физическом, так и в ментальном плане.

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