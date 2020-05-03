Теория о космосе может потерпеть крах: ученые сделали революционное открытие

Группа ученых из Германии опубликовала исследование, согласно которому Вселенная может расширяться совсем не так, как раньше считали астрономы.

Об этом говорится в сюжете НВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что новое открытие ставит под угрозу фундаментальную космологическую модель и может довести неточности предыдущих расчетов космических расстояний.

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Как известно, Большой Взрыв произошел около 13,8 млрд лет назад и до сих пор ученые предполагали, что Вселенная расширяется равномерно во всех направлениях. Но новое исследование показывает, что это не так, и главная космологическая теория о расширении Вселенной может потерпеть крах.

"Если она подтвердится, это будет означать, что уже установленные расстояния до удаленных объектов могут быть ложными, а это, в свою очередь, полностью противоречит основной космологической теории, по которой человечество жило все время", – говорится в сюжете.

Помочь решить задачу могут орбитальные телескопы, ведь именно благодаря им можно узнать, что происходит в самых отдаленных уголках космоса. В следующем году один из таких будет запущен.

Также ученые NASA предложили разместить на Луне точнейший радиотелескоп, который поможет или же подтвердить, или навсегда опровергнуть главную космологическую теорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA разработали сервис, где можно увидеть, как выглядел космос в день вашего рождения.

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