Темпы распространения коронавируса в Украине снизились – НАН

В Украине за прошлую неделю, с 9 по 13 ноября, незначительно снизились темпы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на странице Национальной академии наук в Facebook, где опубликован прогноз по ситуации с заболеваемостью на 13-20 ноября.

"Темпы распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю незначительно снизились, что привело к несколько меньшим значениям как новых заболевших, так и новых летальных случаев по сравнению с ожидаемыми. Репродуктивное количество уменьшилось на 1,5%, средненедельное значение составило 1,13. Количество тех, кто выздоравливает, требует пересчета из-за большого количества устаревших случаев. Прогнозируемое среднее значение количества новых инфицированных 13 ноября составляет 13 087 случаев и 203 летальных исхода в день", – сказано в сообщении.

При этом в прогнозе отмечается, что наблюдаемая смертность остается в диапазоне 1,5-2%, а доля инфицированных, которым нужна госпитализация, составляет около 14% для страны в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 ноября в Украине официально были подтверждены 525 176 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 524 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии. От COVID-19 в стране умерли уже 9 508 человек (+191 за сутки), а 238 811 пациентов (+4 962 за сутки) полностью побороли болезнь.