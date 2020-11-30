Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал популярный миф

Повышенную температуру тела любого значения необходимо снижать.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "У вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру. Но 37 уже надо сразу снижать", – подчеркнул он.

По словам врача, тезис о том, что якобы при повышенной температуре организм лучше борется с вирусом, в корне неверен. Он пояснил, что в организме запускается множество процессов, которые ему не нужны.

"Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция (сужение просвета кровеносных сосудов, – Ред.), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны", – сказал медик.

По его словам, утверждения медиков о том, что повышенную температуру следует терпеть, чтобы организм быстрее справился с болезнью, "абсолютно безграмотны". "Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории", – резюмировал он.

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем читайте здесь.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец порекомендовала больным с коронавирусом не сбивать температуру, если ее можно терпеть.