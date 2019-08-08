"Температурный скачок": синоптик дала неожиданный прогноз погоды для Украины

В пятницу, 9 августа, на территории Украины погода будет нестабильной. На западе и севере ожидается ослабление жары до +25...+29 градусов, на юге и востоке температурные столбики и в дальнейшем будут подниматься до +26...+32, а в Киеве предполагается +27 градусов.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она написала, в каких регионах будут дожди, а где осадки маловероятны.

"Пятница в Украине будет нестабильной. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы, особенно этими веснами-летами. Поэтому и завтра в Украине будет все, и это "все" странным образом уживаться на одной территории", – добавила Диденко.

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По ее словам, на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, также возможны шквалы и град, а на остальной территории страны осадки будут маловероятными.

Синоптик отметила, что только на юге, а особенно в Приазовье, полоска атмосферного фронта может повлечь локальные дожди и грозы.

"Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается +25...+29 градусов, разве что на Закарпатье – до +30, вероятно. На юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет жарко, +26...+32 градуса. Пейте побольше водички, купите в переходе красивый веер и машите на себя и на соседа в транспорте, не увлекайтесь кондиционерами", – порекомендовала Диденко.

Синоптик добавила, что в столице Украины вероятный кратковременный дождь с грозой во второй половине дня или вечером.

"В Киеве 9 августа +30 градусов не будет, но прогнозируемые на завтра +27 – неплохое свидетельство лета", – написала она.

Диденко отметила, что там в ближайшее время не ожидается "серьезных" дождей, температура не поднимется выше +26...+28 градусов.

"А во вторник, 13 августа, ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может врезать до +35. Поэтому планируйте залезть в пруд или прохладную ванну и переждать эту однодневную сильную жару", – подытожила синоптик.

Погода Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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