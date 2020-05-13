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14 мая • обновлено в 16:43
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Температурные качели и дожди: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине

4.5т
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В четверг, 14 мая, в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, также во многих регионах вероятны грозы.

"В северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область", – пишет она.

Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым. С температурой воздуха, по словам Диденко, "сплошной гопак, любые фигуры на любой вкус".

Однако Укргидрометцентр уточняет, что диапазон температур в большинстве областей будет колебаться от 18 до 13 градусов. На севере, в северо-западных областях и в Киеве будет прохладнее, от 12 до 15 градусов.

Погода в Украине 14 мая

Погода в Украине 14 мая

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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