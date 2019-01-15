Температура, рвота, кровавые пятна: в Черкассах в страшных муках умер 2-летний ребенок

В Черкассах произошла жуткая трагедия, за два дня с момента обнаружения болезни скончался 2-летний ребенок.

Маленький Алеша умер от менингококковой инфекции молниеносной формы, сказано в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте видео до конца).

Мама малыша Екатерина рассказывает, что у него резко поднялась температура, началась рвота, а на теле появились кровавые пятна.

"Я поднимаю кофточку, а эти высыпания на глазах увеличиваются. Это страшно", – поделилась она.

Родные погибшего ребенка рассказали, что с Алешей контактировала вся семья, в том числе их старший ребенок. Родители полагают, что они могли распространять инфекцию после смерти сына, потому что их никто профессионально не проконсультировал.

"Он так мучился, ему так болело", – рассказали родные мальчика.

Екатерина отметила, что смертность от менингококцемии в мире превышает 80%, поэтому она не имеет претензий к лечению, но не понимает, почему после смерти сына их семье не рассказали об опасности заражения – только на бумажке написали название антибиотика.

"Пришли все родственники, зашли к нему, когда он был жив. Позволили всем проститься, был контакт у всех родственников, которые там были, и у крестных", – отметила женщина.

Больница

Кроме того, Екатерина возмутилась тем, что врачи не поинтересовались судьбой ее старшей дочери Полины, которая тесно общалась с братом, когда он подцепил инфекцию.

"За старшую дочь вообще никто не сказал. Когда мой сын заболел, старшая дочь могла быть больна. Почему они не позвонили в санстанцию", – удивилась мама.

Также, когда у трех взрослых после похорон поднялась температура, семья сама подняла шум.

"Никто не предложил изолировать нас, обследовать всех – не было ничего этого сказано. Мы потенциально могли заразить пол села", – возмущались родные.

После огласки истории в соцсетях родителям предложили сдать повторные мазки на менингококковую инфекцию, а жильцам дома, где живет семья, разнесли записки с просьбой пройти обследование.

Сейчас экспертная комиссия департамента здравоохранения Черкасс будет разбираться, правильно ли действовали врачи. До выводов комиссии никаких комментариев не давали.

Отметим, что менингококк передается воздушно-капельным путем при близком контакте со слизистыми оболочками – это тесное общение, объятия, поцелуи, общая посуда. Болезнь особенно опасна для детей до пяти лет. От пяти групп менингококковой инфекции может защитить прививка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев предупредили об опасной болезни.

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