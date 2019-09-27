Температура пошла вверх: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В пятницу, 27 сентября, в Украине немного повысится температура. Однако в регионах местами пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, отмечая, что осадки предвидятся лишь на юге Украины.
Так, самая высокая температура будет наблюдаться на западе страны. Там столбики термометра поднимутся до отметки +17... +20, а ночью похолодает до +8... +10.
На севере и востоке Украины будет похожая погода. Днем прогнозируется температура в районе +15... +18. Однако в северных областях ночью будет +8... +10, а в восточных регионах температура опустится до +3... +5 градусов.
В центре Украины также не будет осадков. Ночью здесь ожидается +8... +10, а днем до +16... +18.
Кратковременные дожди пройдут лишь на юге страны. При этом ночью ожидается +8... +10, а днем на термометрах будет до +16... +18 градусов.
В Киеве сегодня пасмурно, без осадков. Ночью в столице +8... +10, днем воздух поднимется до +15... +17.
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 27 сентября на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.
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