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27 сентября • обновлено в 08:50
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Температура пошла вверх: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

18.1т Читать материал на украинском

В пятницу, 27 сентября, в Украине немного повысится температура. Однако в регионах местами пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, отмечая, что осадки предвидятся лишь на юге Украины.

Так, самая высокая температура будет наблюдаться на западе страны. Там столбики термометра поднимутся до отметки +17... +20, а ночью похолодает до +8... +10.

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На севере и востоке Украины будет похожая погода. Днем прогнозируется температура в районе +15... +18. Однако в северных областях ночью будет +8... +10, а в восточных регионах температура опустится до +3... +5 градусов.

В центре Украины также не будет осадков. Ночью здесь ожидается +8... +10, а днем до +16... +18.

Кратковременные дожди пройдут лишь на юге страны. При этом ночью ожидается +8... +10, а днем на термометрах будет до +16... +18 градусов.

В Киеве сегодня пасмурно, без осадков. Ночью в столице +8... +10, днем воздух поднимется до +15... +17.

Температура пошла вверх: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 27 сентября на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Хорошо быт прогнозистом .и менять прогнозы каждый день..
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