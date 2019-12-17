Температура до +15! Синоптики дали "весенний" прогноз погоды в Украине

Во вторник, 17 декабря, в Украине сохранится теплая, солнечная погодаи без дождей.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, днем в стране температура максимально поднимется до +15 градусов.

Так, прохладнее всего будет в восточных регионах Украины. Ночью ожидается 0+4 градусов, днем до +5 +7 градусов.

В южные области придет настоящая весна. Тут температура воздуха поднимется до +11+13, а ночью опустится до +3+5. Осадков также не предвидится.

Северные регионы также дожди обойдут стороной, будет тепло и солнечно. Ночью +1+3 градуса, а днем +5 +7 градусов.

На западе страны будет максимально жарко +13+15, однако ночью похолодает до +3+5. Также ожидается сильный ветер до 7-12 м/с.

Погода в Украине Укргидрометцентр

В центральных областях воздух прогреется до +7+9 градусов, а ночью температура упадет до 0+2.

В Киеве сегодня тоже тепло и солнечно. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +8+10, ночью +1+3.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики изменили прогноз на ближайшие праздники в Украине, пообещав украинцам традиционную рождественскую погоду.

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