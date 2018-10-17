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''Температура будет ''сползать'': в Украине предупредили о сильном похолодании

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В Украину с 20 октября придет значительное похолодание и дожди. Температура воздуха во всех регионах в среднем снизится до 9-13 градусов.

Приход настоящей осени начнется с западных регионов, однако быстро охватит остальную часть страны, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Дневная температура воздуха снизится за субботу-воскресенье до +9-13 градусов. В субботу еще подержит высокие 20-23 юг и юго-восток. В воскресенье, когда везде будет от +9 до +12, на юге и востоке еще будет +12 и +16", — уточнила Диденко.

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Однако до конца рабочей недели погода будет радовать украинцев высокой температурой и отсутствием осадков. В Киеве в четверг, 18 октября, ожидается около +20 и солнце.

"В субботу градусы начнут "спользать". 20 октября в столице — +15, а в воскресенье — +12", — подытожила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, на выходных, 20 и 21 октября, на западе Украины прогнозируется мокрый снег. В остальных регионах пройдет постепенное снижение температуры.

Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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