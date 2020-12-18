В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

В России началась кампания по вакцинации граждан от коронавируса препаратом собственной разработки "Спутник V". Однако сами жители РФ не выстраиваются в очереди за инъекциями. Бюджетники жалуются, что их заставляют делать прививку под страхом увольнения. А добровольцы рассказывают о побочных эффектах вакцины.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Увольняются и делают прививки от гриппа

После того, как в России начали прививать "Спутником V" сотрудников больниц, поликлиник, школ, социальной сферы, граждане начали заявлять о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждения работники даже пишут заявления об увольнении.

Так в поликлинике №3 города Москвы заявления об увольнении подали сразу 11 медицинских сотрудников. Поводом стал приказ руководства привить всех медиков этого учреждения вакциной от COVID-19.

Об увольнении медработников из-за принудительной вакцинации от коронавируса заявила правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Марина Литвинович выложила переписку в закрытых группах медиков Facebook Марины Литвинович

Департамент здравоохранения Москвы бросился опровергать информацию, сообщив, что приказ не принуждает медицинских работников к обязательной вакцинации.

Приказ о вакцинации врачей Скрин видео

Скрин видео

Та же ситуация и в российских школах. "У нас в школе единицы изъявили желание привиться "Спутником". Многие опасаются, что он не прошел все испытания – результаты тестирований до сих пор толком никто не видел. О них только говорят, но официально ничего не показывают. Поэтому многие просто ждут, как будет работать эта вакцина. Будут ли "побочки", будут ли привитые люди болеть. Я тоже подожду полгодика, не хочу рисковать", – рассказала OBOZREVATEL учительница начальных классов одной из школ Москвы.

Врач-педиатр из Санкт-Петербурга коронавирусом переболела еще весной. "Он прошел у меня в легкой форме, я сидела дома на изоляции, муж даже еду приносил к дверям, чтобы не контактировать. Сейчас прививаться не хочу, у меня антител достаточно. Но на работе дали понять, что надо. Поэтому многие у нас взяли и сделали прививки от гриппа. После нее вакцину от COVID-19 можно делать не ранее, чем через месяц-два. Так что еще посмотрим", – рассказывает OBOZREVATEL врач.

Очередей на вакцинацию нет

Тем временем в российских поликлиниках, где начали делать прививки очередей нет. Как рассказывают те, кто уже сходил на укол, один флакон вакцины рассчитан на пять человек и хранить его открытым можно не более 2 часов. Поэтому медики обзванивают тех, кто изъявил желание и записался в электронную очередь, и спрашивают, придут ли они.

Одного флакона хватает на пять доз

"Просят прийти в определенное время, чтобы собрать сразу группу из 5 человек и всех уколоть. Иначе вакцина пропадет. Мне медсестра сказала, что многие записавшиеся отказываются по разным причинам. Я сходила, сделала укол. Не могу сказать, что что-то почувствовала, болело только место укола, слегка знобило в первый день. Через три недели сделаю вторую инъекцию – говорят, тогда могут проявиться симптомы, температура. Посмотрим", – рассказывает Елена, воспитатель детского сада из Москвы.

Для того, чтобы убедить россиян в безопасности "Спутника", в соцсетях массово создают группы добровольцев, которые вроде как приняли участие в "народном испытании" этой вакцины. Сейчас там появляются те, кто уже сделал прививку после того, как власти РФ запустили "Спутник" в массы. Они делятся своими впечатлениями.

Некоторые из них пишут, что почти ничего не почувствовали. Правда, части добровольцев вводили плацебо, поэтому никаких симптомов могло и не быть.

В России массово прививают от COVID-19 не до конца проверенной вакциной

Другие сообщают, что в течение суток была высокая температура. Также пишут, что болит место укола, бывает трудно поднять руку. Насколько вакцина защитит от коронавируса, пока никто не знает.

Но бывалые добровольцы успокаивают сомневающихся и советуют обязательно делать прививку и не обращать ни на кого внимания.

Температура и мушки перед глазами

В Телеграм-канале "Результаты вакцинации" один из добровольцев Adrian milandr сообщает, что заболел коронавирусом сразу после введения второй дозы Спутника. Хотя отмечает, что перенес болезнь легко: пять дней, температура 37,2 и потеря обоняния на 12 дней.

Еще один доброволец, Юрий, сообщил, что первый укол сделал 6 ноября. После этого у него появилась головная боль, позже – озноб, боли в суставах, температура поднялась до 38. Всю ночь он не мог уснуть, мелькали "мушки" перед глазами, давление повысилось до 145/90. Также появилась тахикардия. Симптомы ушли через пару дней.

После второй инъекции симптомы были те же: бессонница, тахикардия, боли в глазных яблоках, интоксикация, температура 38,3. Он также отмечает, что после второго укола было даже тяжелее, чем после первого.

Еще один участник испытаний "Спутника" под именем Михаил Грищенко написал, что они участвовали в эксперименте вместе с женой. И после прививки оба заболели. По его мнению, им ввели плацебо.

"Мы как пионэры сообщили в телемедицинский центр, понимая, что данная инфа должна быть им интересна, как потенциальное достижение конечной точки, что у нас срочно возьмут мазки (на ПЦР-тест – Авт). Но этого не произошло. Апелляция к здравому смыслу исследователя не помогла. В связи с чем возникает вопрос: мы в двойном слепом плацебо-контролируемом РКИ участвуем или в большом бессмысленном спектакле", – написал Грищенко.

Позже он сообщил, что на 6-й день им все-таки предложили пройти ПЦР тест.

Объявили в розыск

Многодетная мать из Москвы Екатерина Серова оказалась участником исследования "Спутник V". Она сделала инъекцию во время испытаний на третьем этапе. И оказалась в сложной ситуации. Как описывает сама москвичка, на работе у нее требуют справку о прохождении теста на антитела к COVID-19. Ей пришлось пройти проверку и в результате – у нее повышенное содержание антител, что означает, что она болеет коронавирусом. Несмотря на это, ей вкололи вторую дозу Спутника. В итоге, она и ее семья оказались в розыске как люди, распространяющие инфекцию.

"Это реальная катастрофа! Нас вакцинируют, а потом бросают на произвол судьбы! Мне стыдно за всех, кто проводит исследования, начиная с института Гамалеи, департамента здравоохранения и заканчивая 109 поликлиникой города Москвы. Вытрепанные нервы и подорванное здоровье. Тысячу раз взвесьте, прежде чем сделать прививку от коронавируса", – предупреждает женщина.

Почему не доверяют Спутнику

Спешное заявление российских властей о создании чуть ли не первой вакцины от коронавируса еще в августе 2020 года вызвало скандал среди мировых медиков и ученых.

Как оказалось, россияне провели не полные клинические испытания своей вакцины, решив внедрять ее в массы.

По заявлению российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, в стране уже привито более 100 тысяч человек. И это притом, что третья фаза испытаний еще не была завершена.

В Украине не будут закупать непроверенные вакцины

На самом деле перед регистрацией этого препарата в испытаниях приняли участие всего 76 волонтеров не старше 60 лет. Для сравнения, в испытаниях вакцины от "Пфайзер" приняли участи 456 добровольцев.

Также создатели "Спутника" утверждают, что эффективность их вакцины составляет 95%. Это тоже вызывает сомнение, поскольку нет открытых официальных данных третьего этапа клинических испытаний.

Пока купить "Спутник V" из европейских стран решилась только Венгрия. В Украине же министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мы не будем закупать "Спутник", пока не завершится третий этап клинических испытаний и данные не будут опубликованы ВОЗ. Напомним, третий этап носит масштабный характер, в нем принимают участие десятки тысяч людей.