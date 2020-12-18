В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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В России начали 'вакцинировать' от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

В России началась кампания по вакцинации граждан от коронавируса препаратом собственной разработки "Спутник V". Однако сами жители РФ не выстраиваются в очереди за инъекциями. Бюджетники жалуются, что их заставляют делать прививку под страхом увольнения. А добровольцы рассказывают о побочных эффектах вакцины.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Увольняются и делают прививки от гриппа

После того, как в России начали прививать "Спутником V" сотрудников больниц, поликлиник, школ, социальной сферы, граждане начали заявлять о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждения работники даже пишут заявления об увольнении.

Так в поликлинике №3 города Москвы заявления об увольнении подали сразу 11 медицинских сотрудников. Поводом стал приказ руководства привить всех медиков этого учреждения вакциной от COVID-19.

Об увольнении медработников из-за принудительной вакцинации от коронавируса заявила правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Марина Литвинович выложила переписку в закрытых группах медиков

Департамент здравоохранения Москвы бросился опровергать информацию, сообщив, что приказ не принуждает медицинских работников к обязательной вакцинации.

Приказ о вакцинации врачей
В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

Та же ситуация и в российских школах. "У нас в школе единицы изъявили желание привиться "Спутником". Многие опасаются, что он не прошел все испытания – результаты тестирований до сих пор толком никто не видел. О них только говорят, но официально ничего не показывают. Поэтому многие просто ждут, как будет работать эта вакцина. Будут ли "побочки", будут ли привитые люди болеть. Я тоже подожду полгодика, не хочу рисковать", – рассказала OBOZREVATEL учительница начальных классов одной из школ Москвы.

Врач-педиатр из Санкт-Петербурга коронавирусом переболела еще весной. "Он прошел у меня в легкой форме, я сидела дома на изоляции, муж даже еду приносил к дверям, чтобы не контактировать. Сейчас прививаться не хочу, у меня антител достаточно. Но на работе дали понять, что надо. Поэтому многие у нас взяли и сделали прививки от гриппа. После нее вакцину от COVID-19 можно делать не ранее, чем через месяц-два. Так что еще посмотрим", – рассказывает OBOZREVATEL врач.

Очередей на вакцинацию нет

Тем временем в российских поликлиниках, где начали делать прививки очередей нет. Как рассказывают те, кто уже сходил на укол, один флакон вакцины рассчитан на пять человек и хранить его открытым можно не более 2 часов. Поэтому медики обзванивают тех, кто изъявил желание и записался в электронную очередь, и спрашивают, придут ли они.

Одного флакона хватает на пять доз

"Просят прийти в определенное время, чтобы собрать сразу группу из 5 человек и всех уколоть. Иначе вакцина пропадет. Мне медсестра сказала, что многие записавшиеся отказываются по разным причинам. Я сходила, сделала укол. Не могу сказать, что что-то почувствовала, болело только место укола, слегка знобило в первый день. Через три недели сделаю вторую инъекцию – говорят, тогда могут проявиться симптомы, температура. Посмотрим", – рассказывает Елена, воспитатель детского сада из Москвы.

Для того, чтобы убедить россиян в безопасности "Спутника", в соцсетях массово создают группы добровольцев, которые вроде как приняли участие в "народном испытании" этой вакцины. Сейчас там появляются те, кто уже сделал прививку после того, как власти РФ запустили "Спутник" в массы. Они делятся своими впечатлениями.

Некоторые из них пишут, что почти ничего не почувствовали. Правда, части добровольцев вводили плацебо, поэтому никаких симптомов могло и не быть.

В России массово прививают от COVID-19 не до конца проверенной вакциной

Другие сообщают, что в течение суток была высокая температура. Также пишут, что болит место укола, бывает трудно поднять руку. Насколько вакцина защитит от коронавируса, пока никто не знает.

В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

Но бывалые добровольцы успокаивают сомневающихся и советуют обязательно делать прививку и не обращать ни на кого внимания.

Температура и мушки перед глазами

В Телеграм-канале "Результаты вакцинации" один из добровольцев Adrian milandr сообщает, что заболел кронавирусом сразу после введения второй дозы Спутника. Хотя отмечает, что перенес болезнь легко: пять дней, температура 37,2 и потеря обоняния на 12 дней.

В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

Еще один доброволец, Юрий, сообщил, что первый укол сделал 6 ноября. После этого у него появилась головная боль, позже – озноб, боли в суставах, температура поднялась до 38. Всю ночь он не мог уснуть, мелькали "мушки" перед глазами, давление повысилось до 145/90. Также появилась тахикардия. Симптомы ушли через пару дней.

После второй инъекции симптомы были те же: бессонница, тахикардия, боли в глазных яблоках, интоксикация, температура 38,3. Он также отмечает, что после второго укола было даже тяжелее, чем после первого.

В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают
В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

Еще один участник испытаний "Спутника" под именем Михаил Грищенко написал, что они участвовали в эксперименте вместе с женой. И после прививки оба заболели. По его мнению, им ввели плацебо.

"Мы как пионэры сообщили в телемедицинский центр, понимая, что данная инфа должна быть им интересна, как потенциальное достижение конечной точки, что у нас срочно возьмут мазки (на ПЦР-тест – Авт). Но этого не произошло. Апелляция к здравому смыслу исследователя не помогла. В связи с чем возникает вопрос: мы в двойном слепом плацебо-контролируемом РКИ участвуем или в большом бессмысленном спектакле", – написал Грищенко.

В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают

Позже он сообщил, что на 6-й день им все-таки предложили пройти ПЦР тест.

Объявили в розыск

Многодетная мать из Москвы Екатерина Серова оказалась участником исследования "Спутник V". Она сделала инъекцию во время испытаний на третьем этапе. И оказалась в сложной ситуации. Как описывает сама москвичка, на работе у нее требуют справку о прохождении теста на антитела к COVID-19. Ей пришлось пройти проверку и в результате – у нее повышенное содержание антител, что означает, что она болеет коронавирусом. Несмотря на это, ей вкололи вторую дозу Спутника. В итоге, она и ее семья оказались в розыске как люди, распространяющие инфекцию.

"Это реальная катастрофа! Нас вакцинируют, а потом бросают на произвол судьбы! Мне стыдно за всех, кто проводит исследования, начиная с института Гамалеи, департамента здравоохранения и заканчивая 109 поликлиникой города Москвы. Вытрепанные нервы и подорванное здоровье. Тысячу раз взвесьте, прежде чем сделать прививку от коронавируса", – предупреждает женщина.

В России начали "вакцинировать" от коронавируса: люди рассказывают о мучительных эффектах, им угрожают
Почему не доверяют Спутнику

Спешное заявление российских властей о создании чуть ли не первой вакцины от коронавируса еще в августе 2020 года вызвало скандал среди мировых медиков и ученых.

Как оказалось, россияне провели не полные клинические испытания своей вакцины, решив внедрять ее в массы.

По заявлению российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, в стране уже привито более 100 тысяч человек. И это притом, что третья фаза испытаний еще не была завершена.

В Украине не будут закупать непроверенные вакцины

На самом деле перед регистрацией этого препарата в испытаниях приняли участие всего 76 волонтеров не старше 60 лет. Для сравнения, в испытаниях вакцины от "Пфайзер" приняли участи 456 добровольцев.

Также создатели "Спутника" утверждают, что эффективность их вакцины составляет 95%. Это тоже вызывает сомнение, поскольку нет открытых официальных данных третьего этапа клинических испытаний.

Пока купить "Спутник V" из европейских стран решилась только Венгрия. В Украине же министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мы не будем закупать "Спутник", пока не завершится третий этап клинических испытаний и данные не будут опубликованы ВОЗ. Напомним, третий этап носит масштабный характер, в нем принимают участие десятки тысяч людей.

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