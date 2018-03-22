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Александр Тверской
Александр Тверской
ЖурналистВсе статьи автора

Темные времена: мы выстоим, если будем вместе

6.8т

Киев. Ночь. Глухонемой таксист. Пишу после всех уточнений: "Слава Украине!".

Отвечает (печатает): "Героям Слава. Удаче тебе!'

Живите, ребята. Вы другие. Поверьте прожженому кацапу. Дру-ги-е.

Боритесь. Сражайтесь. Вам есть за что.

Берегите себя. Берегите свою семью. Своих друзей. Свой город или село. Не прощайте. Готовьтесь к худшему. Надейтесь на лучшее.

Украинцы, крымские татары сплачивайтесь, держитесь, сражайтесь. Пожалуйста, никогда не сдавайтесь.

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Это вам Саша Тверской говорит. Обычный парень, родившийся и живший в Москве, но никогда ей не принадлевший.

Грядут темные времена. Мы выстоим, если будем вместе. Кланяюсь вам, уважаю вас, надеюсь на нас. Все переживем. Переживем эту проклятую РФ. Главное - чувствуйте локоть. Слава Украине!

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Автор
Александр ТверскойАлександр Тверской
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Александра Тверского
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