Киев. Ночь. Глухонемой таксист. Пишу после всех уточнений: "Слава Украине!".
Отвечает (печатает): "Героям Слава. Удаче тебе!'
Живите, ребята. Вы другие. Поверьте прожженому кацапу. Дру-ги-е.
Боритесь. Сражайтесь. Вам есть за что.
Берегите себя. Берегите свою семью. Своих друзей. Свой город или село. Не прощайте. Готовьтесь к худшему. Надейтесь на лучшее.
Украинцы, крымские татары сплачивайтесь, держитесь, сражайтесь. Пожалуйста, никогда не сдавайтесь.
Это вам Саша Тверской говорит. Обычный парень, родившийся и живший в Москве, но никогда ей не принадлевший.
Грядут темные времена. Мы выстоим, если будем вместе. Кланяюсь вам, уважаю вас, надеюсь на нас. Все переживем. Переживем эту проклятую РФ. Главное - чувствуйте локоть. Слава Украине!
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