Киев. Ночь. Глухонемой таксист. Пишу после всех уточнений: "Слава Украине!".

Отвечает (печатает): "Героям Слава. Удаче тебе!'

Живите, ребята. Вы другие. Поверьте прожженому кацапу. Дру-ги-е.

Боритесь. Сражайтесь. Вам есть за что.

Берегите себя. Берегите свою семью. Своих друзей. Свой город или село. Не прощайте. Готовьтесь к худшему. Надейтесь на лучшее.

Украинцы, крымские татары сплачивайтесь, держитесь, сражайтесь. Пожалуйста, никогда не сдавайтесь.

Это вам Саша Тверской говорит. Обычный парень, родившийся и живший в Москве, но никогда ей не принадлевший.

Грядут темные времена. Мы выстоим, если будем вместе. Кланяюсь вам, уважаю вас, надеюсь на нас. Все переживем. Переживем эту проклятую РФ. Главное - чувствуйте локоть. Слава Украине!