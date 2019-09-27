"Тема не осмыслена!" Министр культуры высказался о Бандере и Сталине

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о своих взглядах на декоммунизацию и Степана Бандеру.

В интервью BBC News Украина он отметил, что улицы переименовывать нужно после определенных этапов общенационального осмысления.

"Для того, чтобы принимать решения о названиях, неназваниях, героизации, негероизации, мы должны осознать, что у нас в истории были разные периоды. Бандера боролся за свое видение независимости Украины? Боролся, это правда. Он был белый? Черный? Какого цвета он был? Мы же понимаем, что в нем есть неоднозначность... Его по-разному воспринимают во Львове и Харькове, например", – сказал министр.

Владимир Бородянский 24 канал

При этом Бородянский категорически высказался против памятников Сталину.

"Сталин – преступник. Это факт. Бандера боролся за независимость Украины таким способом, как он видел борьбу. Он выбрал тот вариант борьбы, который он считал правильным. Совсем другая история – это Сталин. У него был другой выбор, другой контекст, он просто уничтожал свой народ", – уточнил он.

По словам министра, возвращаться к вопросам переименования нужно после определенных этапов общенационального осмысления.

"Вся эта тема не до конца осмыслена, поэтому в одной части Украины она вызывает сопротивление, а в другой – одобрение. Нам бы переосмыслить это все. Не сегодня, а лет десять-двадцать назад", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бородянский в этом интервью также заявил, что журналистов нужно наказывать за "манипуляции общественным мнением".

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