Тело нашли на козырке: во Львове при странных обстоятельствах погиб профессор. Фото

Во Львове при невыясненных обстоятельствах погиб доктор географических наук, завкафедрой физической географии Львовского национального университета им. Ивана Франка Анатолий Мельник.

Как сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, тело Мельника было обнаружено на козырке подъезда дома по ул. Трилевского, 27.

Погибший Анатолий Мельник

"Пока не известно – сам или помогли, также есть вариант, что он по неосторожности выпал из окна коридора", – написал Зинкевич.

По его информации, профессор выпал с 7 этажа.

Смерть Мельника подтвердила кафедра физической географии в Facebook.

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