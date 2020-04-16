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16 апреля • обновлено в 15:44
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Тело нашли на козырке: во Львове при странных обстоятельствах погиб профессор. Фото

1.4т
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Во Львове при невыясненных обстоятельствах погиб доктор географических наук, завкафедрой физической географии Львовского национального университета им. Ивана Франка Анатолий Мельник.

Как сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, тело Мельника было обнаружено на козырке подъезда дома по ул. Трилевского, 27.

Погибший Анатолий Мельник

Погибший Анатолий Мельник

"Пока не известно – сам или помогли, также есть вариант, что он по неосторожности выпал из окна коридора", – написал Зинкевич.

По его информации, профессор выпал с 7 этажа.

Смерть Мельника подтвердила кафедра физической географии в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 41-летняя женщина разбилась при падении из окна многоэтажки.

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Место
Украина Львов
Тег
смерть
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