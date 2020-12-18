Телеведущий Герман и актриса Кудашова озвучили анимацию 'Семейка Крудсов: Новая Эра'

Телеведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман и звезда сериала "Школа", актриса Ирина Кудашова стали дублерами главных героев яркой анимационной комедии "Семейка Крудсов: Новая Эра".

Как рассказали в пресс-службе B&H film distribution, комедия от Dreamworks погружает в доисторические времена.

"Энергичные Крудсы всегда готовы к открытиям и трудностями их не спугнуть. И вот на горизонте появляются конкуренты, которые убеждены в собственной уникальности. На пороге глобальных катаклизмов жизни обеих семей переворачивается с ног на голову и Крудсы докажут, чего стоят", – отметили в компании.

Харизматичному Гругу уже второй раз свой голос подарил известный украинский ведущий Григорий Герман. Он отметил, что имеет много общих черт со своим героем.

"Груг искренний, откровенный, он не подлый и очень честный. А еще для него самым важным является семья, как, собственно, и для меня. Поэтому этот герой пришелся по душе еще с тех пор, как я работал с ним впервые. Мы с детьми уже с нетерпением ждем продолжения этой фантастической истории от DreamWorks. Особенно сейчас, когда так важно ходить в кино, чтобы поддержать кинотеатры и тех людей, благодаря которым можем смотреть хорошие фильмы на больших экранах. Как по мне, – это обязанность каждого, кто по-настоящему ценит кино", – рассказал Герман.

Также Григорий, который уже имеет большой опыт в дубляже, поделился своими впечатлениями от работы.

"Главная сложность заключается в том, что здесь все решает сила голоса. И то, насколько удачно ты владеешь собственным тембром, благодаря которому должен передавать весь спектр эмоций своего персонажа. С одной стороны, это довольно кропотливая работа, с другой – невероятный творческий опыт, который ни с чем не сравнить. Кроме того, мне очень повезло с командой, вместе с которой нам удалось создать действительно неповторимый дубляж", – рассказал он.

Популярная актриса и блогер Ирина Кудашова рассказала, что также не впервые пробует себя в дубляже.

"Круто стать частью столь яркой голливудской анимации. Это мое третье появление в дубляже, но только сейчас моя роль – главная. С моей героиней нас объединяет много общего: как и я, она невероятно активная, жизнерадостная и свободолюбивая. Звездная неисправимая оптимистка, которая в любой ситуации способна отыскать позитив! Этим мы с ней очень похожи. "Семейка Крудсов: Новая эра" – визуально завершенная работа, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Поэтому я с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех в кино!", – поделилась эмоциями актриса.

Отметим, анимационная комедия "Семейка Крудсов: Новая Эра" с 24 декабря в кинотеатрах. Допремьерный показ – с 17 декабря.