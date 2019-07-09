Телемост с Россией: Нацсовет собирает экстренное заседание

Национальный совет по телерадиовещанию собирает внеочередное заседание из-за намерений телеканала NewsОne, который входит в холдинг Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

Нацсовет напомнил, что СНБО применила санкции к ряду российских пропагандистских телеканалов, а решениями Национального совета была ограничена ретрансляция на территории Украины около 80 российских телеканалов.

"Регулятор предостерегает отечественных лицензиатов – как телеканалы, так и провайдеров программной услуги – воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне были применены ограничительные санкции", – говорится в заявлении.

Нацсовет предупредил, что будет жестко реагировать на все нарушения законодательства и безотлагательно принимать все законные меры.

"9 июля, в связи с ситуацией, сложившейся Национальный совет проведет внеочередное заседание в 11:00", – подытожил регулятор.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за телемоста и не поддаваться на провокации.

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