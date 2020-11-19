Телеканал Пинчука начал атаку на Минэнерго, – Вовк

Телеканал ICTV начал информационную кампанию по дискредитации Министерства энергетики с использованием манипуляций и фейков.

Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Телеканал ICTV завидует рейтингам "1+1", а потому берет на вооружение использование фейков? Или может "меценат" и владелец ICTV таким образом выражает возмущение, что они не могут покупать электроэнергию "Энергоатома", потому что другие готовы покупать дороже?" – прокомментировал Вовк сюжет телеканала от 18 ноября, посвященный критике Министерства энергетики.

Сам сюжет был накануне опровергнут пресс-службой Министерства, которая указала на лживые обвинения заказного характера, использование журналистами телеканала.

После этого фактически дословно уже официально опровергнутые тезисы телеканала продублировали ряд народных депутатов, среди которых член фракции "Слуга Народа" Олег Семинский.

Напомним, ранее по словам Вовка, телеканал ICTV вместе с "1+1" оказывали основную медиа-поддержку искусственно созданному мифу "Роттердам+".