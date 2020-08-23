Телеканал "НАШ" попал в скандал из-за странного видео ко Дню независимости

Телеканал "НАШ", который принадлежит бывшему народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву, выпустил манипулятивное видео ко Дню независимости Украины.

На это обратила внимание в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, смысл ролика – что суверенитет Украины ошибка, что надо было не поддерживать самостоятельность, что жизнь в Советском Союзе уберегла бы страну от войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кадры ВСУ с украинским шевронами с кадрами обстрела Донбасса должны подвести к мысли, что это нашей армии нечего делать и она вроде оккупировала часть территории. Не РФ", – отмечает журналистка.

Она возмутилась отсутствием реакции на видео Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Регулярно вижу там (на канале "НАШ", – ред.) лубочных патриотов, которые легализуют мураевщину и азаровщину. Но есть предел. Мало того, что неделю тамошние работники ж*пу рвут за Лукашенко. И в унисон с гостями заявляют, что Януковичу надо было давить оппозицию в свое время, как Лукашенко. Мало того, что эти персоны выдают месседжи, что Украина "антиросийщиной" не должна вызвать распада РФ. И тут такой ад", – подчеркнула Данилюк-Ярмолаева.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал несколько интересных фактов о Дне Независимости, а также о главных традиции праздника.

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