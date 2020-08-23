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Телеканал "НАШ" попал в скандал из-за странного видео ко Дню независимости

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
2,3 т.
Ролик канала 'НАШ' манипулирует фактами

Ролик канала "НАШ" манипулирует фактами. telekritika.ua

Телеканал "НАШ", который принадлежит бывшему народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву, выпустил манипулятивное видео ко Дню независимости Украины.

На это обратила внимание в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, смысл ролика – что суверенитет Украины ошибка, что надо было не поддерживать самостоятельность, что жизнь в Советском Союзе уберегла бы страну от войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кадры ВСУ с украинским шевронами с кадрами обстрела Донбасса должны подвести к мысли, что это нашей армии нечего делать и она вроде оккупировала часть территории. Не РФ", – отмечает журналистка.

Она возмутилась отсутствием реакции на видео Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Регулярно вижу там (на канале "НАШ", – ред.) лубочных патриотов, которые легализуют мураевщину и азаровщину. Но есть предел. Мало того, что неделю тамошние работники ж*пу рвут за Лукашенко. И в унисон с гостями заявляют, что Януковичу надо было давить оппозицию в свое время, как Лукашенко. Мало того, что эти персоны выдают месседжи, что Украина "антиросийщиной" не должна вызвать распада РФ. И тут такой ад", – подчеркнула Данилюк-Ярмолаева.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал несколько интересных фактов о Дне Независимости, а также о главных традиции праздника.

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