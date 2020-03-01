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1 марта • обновлено в 23:02
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Телеканал для ОРДЛО: назван способ повлиять на жителей Донбасса

1.5т
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Специальный телеканал для оккупированных территорий Донбасса должен работать под контролем СБУ и тщательно фильтровать негативную информацию об Украине.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV член правления интернет-ассоциации Украины Андрей Соломаха, комментируя возможность влияния Украины на жителей ОРДЛО.

Как отметил эксперт, вещание на неподконтрольной территории государства должны осуществлять "специальные" каналы.

"Если посмотреть вечерние новости наших телеканалов, не захочется вернуться в Украину, когда видишь, что в центре Днепра кого-то в очередной раз расстреляли из пистолета, мама выбросила своего ребенка на мусорку и еще кого-то изнасиловали, а потом еще подчеркивает, что это человек, служивший в АТО... Не должно это идти на неподконтрольную территорию", - заявил Соломаха.

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По его мнению, телеканал со стандартами журналистики, предусмотренными для мирной жизни, не будет работать и давать эффект для вещания на неподконтрольной территории.

Соломаха считает, что телеканалом должны руководить "профессионалы" из СБУ, а не журналисты.

"Невозможно правдой победить специально разработанные методики влияния на людей. То есть в этом противостоянии будут бороться полковник СБУ против полковника ФСБ. Никакого отношения к журналистике это не имеет", - подчеркнул эксперт.

Телеканал для ОРДЛО: как повлиять на жителей Донбасса

replyua.net

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Место
Украина
Теги
пропаганда ОРДЛО Новости Донбасса
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Представляю, как себя будут чувствовать мариупольци и другие жители Украины, смотря репортажи про "прекрасную жизнь" в Украине сидя по уши в дерьме!!!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха! Это свобода слова? Ложь и лицемерие вот лицо Украины!!! "...под контролем СБУ и тщательно фильтровать..."- это чистосердечное признание в цензуре!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Просто шедевр. Нельзя жителям Донбасса говорить правду об Украине, иначе они не захотят вернуться! Пацталом! Вы же утверждаете, что в Донбассе жизни нет и все настолько плoxo, что народ мечтает об Украине! Так что получается, на Украине хуже, чем в Донбассе?
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