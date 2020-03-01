Телеканал для ОРДЛО: как повлиять на жителей Донбасса

Специальный телеканал для оккупированных территорий Донбасса должен работать под контролем СБУ и тщательно фильтровать негативную информацию об Украине.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV член правления интернет-ассоциации Украины Андрей Соломаха, комментируя возможность влияния Украины на жителей ОРДЛО.

Как отметил эксперт, вещание на неподконтрольной территории государства должны осуществлять "специальные" каналы.

"Если посмотреть вечерние новости наших телеканалов, не захочется вернуться в Украину, когда видишь, что в центре Днепра кого-то в очередной раз расстреляли из пистолета, мама выбросила своего ребенка на мусорку и еще кого-то изнасиловали, а потом еще подчеркивает, что это человек, служивший в АТО... Не должно это идти на неподконтрольную территорию", - заявил Соломаха.

По его мнению, телеканал со стандартами журналистики, предусмотренными для мирной жизни, не будет работать и давать эффект для вещания на неподконтрольной территории.

Соломаха считает, что телеканалом должны руководить "профессионалы" из СБУ, а не журналисты.

"Невозможно правдой победить специально разработанные методики влияния на людей. То есть в этом противостоянии будут бороться полковник СБУ против полковника ФСБ. Никакого отношения к журналистике это не имеет", - подчеркнул эксперт.

replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что в Украине нужно создать исключительно русскоязычный телеканал, который бы стал альтернативой для российского телевидения.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в феврале 2020 года ожидается запуск отдельного телеканала для жителей оккупированного Донбасса.

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