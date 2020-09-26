Тела опознать невозможно, все полеты отменили, – вице-премьер о расследовании крушения АН-26
На месте крушения АН-26 в Чугуеве под Харьковом работает специальная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским. На данный момент удалось выяснить, что самолет находился в исправном состоянии, обслуживался и проходил ремонты вовремя, незадолго до посадки возникли проблемы с левым двигателем. Доступа к черным ящиком на данный момент нет, но их удалось обнаружить. Тела погибших курсантов и членов экипажа обгорели, установить личности без результатов ДНК невозможно.
Об этом на заседании Кабмина 26 сентября рассказал Олег Уруский. "Тела в очень изувеченном состоянии. Они обгоревшие. Не удалось опознать ни одного тела. Нужна экспертиза ДНК. Это займет от двух до трех недель времени, только после этого можно будет организовать похороны", – рассказал вице-премьер.
На борту находились пять офицеров и два прапорщика, 20 курсантов второго, третьего и четвертого курсов. "Во время планового полета примерно в 20.38 командир сообщил о падении оборотов левого двигателя. В 20.45 произошло столкновение с поверхностью земли. 23 человека погибли, они сразу погибли. Потом нашли еще тела двух человек, а два человека выжили. У одного были ожоги – 90% поверхности тела, он погиб. Таким образом, из 27 человек, которые были на борту, 26 считаются погибшими", – пояснил Уруский.
На заседании Кабмина также приняли решение:
отстранить на время расследований всех, кто организовывал учебный полет;
до выяснения обстоятельств запретить учебные полеты на всех самолетах АН-26 и аналогах;
за месяц разобраться в причинах и сделать отчет.
"Сегодня принимаем решение о создании госкомиссии. Возглавит вице-премьер Олег Уруский, там будет министр обороны, глава МВД, СБУ, Госавиаслужбы, первый зам секретаря СНБО, глава Харьковской ОГА, заместитель главы Офиса президента, министр здравоохранения и другие. До 25 октября дадут отчет. Все члены комиссии уже работают на месте", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На месте работают 50 следователей, Государственное бюро расследований начало уголовное производство. Больше информации будет после того, как правоохранители получат доступ к черным ящикам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально подтверждены 26 жертв катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.