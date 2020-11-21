Тела будут лежать в приемных, – врач о росте в Украине числа заболевших COVID-19 до 20 тысяч за сутки

Если в Украине будет ежедневно 15-20 тысяч новых зараженных COVID-19, то тела умерших пациентов будут складывать на полах в приемных отделениях больниц.

Такой прогноз сделал доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, передает "Радіо Свобода". При этом медик высказался против карантина, однако признает его необходимость.

"Я против любого карантина, с одной стороны. С другой стороны, мы все должны понимать, что если количество лиц ежедневно будет 15-20 тысяч, то медицина ляжет. И просто у нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, то есть тела на полах, трупы в приемных отделениях", – рассказал он.

По его словам, если в течении двух недель количество больных будет расти, то и тяжелых случаев увеличится.

"То есть мы просто уже не выдержим. У нас в отделении интенсивной терапии больницы №17, где я работаю, 10 коек – 10-11 больных. Меньше больных у нас практически не бывает… Для отделения интенсивной терапии это довольно много. Ковидний корпус у нас на 60 коек. И 10-11 больных постоянно в отделении интенсивной терапии. Это тяжелая работа. Это не терапевтическое отделение или инфекционные отделения. То есть здесь 24 на 7, фактически ты физически не можешь отойти от пациента", – сказал Дубров.

Врач добавил, что заходя на дежурство в "красную" зону на 4-4,5 часа, то через это время "просто выползаешь, работая один без санитарки и медсестры".

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог сказал, что к концу весны 2021 года 40% населения Украины переболеют коронавирусной болезнью.

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