Техногенная катастрофа в Днепре? Активисты устроили антикоррупционный флэш-моб

Под зданием Днепропетровской ОГА активисты "Стоп коррупции" провели флеш-моб против действий чиновников.

Как указано на сайте активистов, они считают, что именно коррупционные действия властей области привели к передаче опасного стратегического предприятия "Аульская хлоропереливная станция" в частные руки.

В рамках акции представители проекта обратились к руководству администрации с требованием расследовать факты служебных преступлений, которые привели к многомиллионным убыткам для общества и могут закончиться техногенной катастрофой в области.

stopcor.org

Журналисты отмечаю, что предприятие, которое якобы фигурирует в коррупционной схеме, на самом деле является очень опасным.

stopcor.org

Отмечается, что КП "АХС" - мощное химическое предприятие по производству жидкого хлора, один из самых опасных объектов с точки зрения техногенных катастроф и опасности жизни тысяч людей.

На предприятии может находиться одновременно до 275 тонн хлора. В настоящее время производственная мощность составляет более 10 тыс. тонн хлора в год (на 200 млн грн), что обеспечивает потребности предприятий ЖКХ жидким хлором, который используется для обеззараживания питьевой воды более чем в 220 городах и населенных пунктах Украины, Молдовы, Беларуси.

stopcor.org

Компания является монополистом по производству хлора в восточном регионе Украины.

"Отметим, что сейчас в Украине существует мораторий на проверки предприятий. Это связано с антикоррупционной инициативой правительства страны. Но обратной стороной такого решения стало то, что сейчас никто не проверяет и такие объекты, которые крайне опасны. И если предприятие, контролируемое государственным органом власти, имеет определенную степень ответственности, то о ситуации на частном предприятии можно только догадываться", - сообщают журналисты.

Напомним, ранее журналисты "СтопКора" рассказали, как нардеп Денисенко открестился от аульского хлора.