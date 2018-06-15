"Техас - мексиканский": дипломат объяснил "бред" Трампа о российском Крыме

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что аннексированный полуостров Крым является российским, потому, что там говорят по-русски, не стоит воспринимать как изменение курса внешней политики Белого дома.

"Я бы не брал серьезно во внимание выражение о принадлежности Крыма по языковому признаку, иначе тогда и часть Техаса, и Флориду, и другие штаты надо было бы отдать Мексике, Испании, а часть восточного побережья даже отдать Китаю, там многие говорят на китайском языке", - сказал в комментарии OBOZREVATEL дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

Дипломат пояснил, что заявления Трампа не надо переводить, как новое политический направление Белого дома, ведь кроме президента, этими вещами занимается, правительство и люди, которые отвечают за внешнюю политику и безопасности.

"Конечно, там нет ни одного человека, который бы считал Крым законно российским, или то, что он должен быть частью России. Я уже не говорю о Конгрессе США, где 100% поддержка территориальной целостности Украины, и того, что Россия должна заплатить за агрессию по отношению к Украине и незаконной аннексию Крыма, так что это не есть поворотом", - говорит он.

По словам Хары, Трамп является человеком противоречивым, и он сделал для сдерживания и давления на Россию гораздо больше, чем его предшественник Барак Обама, хоть и часть этих вещей делал вынужденно.

"Поведение Трампа обусловлена шоуменским характером, это человек, который пишет странные "твиты", может сказать что-то экстравагантное, что на голову не лезет, и никто бы из лидеров других стран не могли себе позволить такое сказать. Эти слова точно не будут конвертированы в какую политику. Если же это будет сделано, это будет очень плохо, и я имею в виду не только Украину, но и весь мир", - добавил дипломат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России к G8.