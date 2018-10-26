''Театр абсурда'': Захарова ''из зазеркалья'' обрушилась на премию Сенцова

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присуждение премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской тюрьме, "театром абсурда".

Кроме того, правая рука Лаврова назвала решение "политизированным" и отметила, что все россияне сейчас "находятся в зазеркалье".

"Это вот как раз тот самый еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютного какого-то зазеркалья, в котором мы сейчас с вами находимся. Было принято решение видимо… Даже не видимо, а абсолютно политизированное. На каком основании и как оно мотивировалось, мне лично не известно. То, что оно является ив основе своей имеет именно политизированный подход тут даже, в общем-то, и не надо знать механику принятия этого решения", - заявила она.

Как известно, 25 октября Европейский парламент принял официальное решение о вручении премии Сахарова Сенцову.Такая награда выдается за достижения в сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, присуждение премии Сенцову вызвало волну недовольства в России. Так, ведущий пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил награждение украинского режиссера с признанием Европой немецкого диктатора Адольфа Гитлера перед войной.