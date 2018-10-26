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''Театр абсурда'': Захарова ''из зазеркалья'' обрушилась на премию Сенцова

8.3тЧитать материал на украинском

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присуждение премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской тюрьме, "театром абсурда".

Кроме того, правая рука Лаврова назвала решение "политизированным" и отметила, что все россияне сейчас "находятся в зазеркалье".

"Это вот как раз тот самый еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютного какого-то зазеркалья, в котором мы сейчас с вами находимся. Было принято решение видимо… Даже не видимо, а абсолютно политизированное. На каком основании и как оно мотивировалось, мне лично не известно. То, что оно является ив основе своей имеет именно политизированный подход тут даже, в общем-то, и не надо знать механику принятия этого решения", - заявила она.

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Как известно, 25 октября Европейский парламент принял официальное решение о вручении премии Сахарова Сенцову.Такая награда выдается за достижения в сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, присуждение премии Сенцову вызвало волну недовольства в России. Так, ведущий пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил награждение украинского режиссера с признанием Европой немецкого диктатора Адольфа Гитлера перед войной.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовМария Захарова
Место
Россия
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лучше бы саудовскому журналисту дали.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Человек осужден по статье Терроризм, законность приговора тем же ЕСПЧ не опровергнута, хотя с момента вынесения прошло достаточно времени, а ему присуждают премию за вклад за защиту прав и свобод. Ждем премий Бен Ладену (посмертно) ну и прочим столь же достойным людям...
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Скоро в Европе, премию мира Гитлеру присудят, а хохлы всячески будут способствовать.
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Он Алекс
Он Алекс
Флегон Аорон, клоун ты пригожинский, соловьиного помета ватан насмотрелся ? Напоминаю тебе выродок - 80 лет назад Адольф Гитлер выступил с жесткой речью, в которой пригрозил президенту Чехословакии Эдварду Бенешу серьезными последствиями за притеснения немцев в Судетской области. Чуть позже фюрер добился передачи желанного региона в состав Третьего рейха. ниче не напоминает спаситель " русского мира" и "русского" человека на Востоке Украины и в Крыму ?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Флегон Аорон, ты шо то путаешь, кацапЭ, гитлера положат рядом с лениным в зиккурате на кровавой площади, а вскоре туда третьим ляжет ботоксный путлер...
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