Тату с символикой СССР: что означает и каким бывает

Алина Мельник Общество 03:43, 21.06.2020

Татуировки с символикой СССР встречаются довольно часто среди любителей рисунков на теле. При этом ошибочно мнение о том, что такие тату делает более взрослое поколение, представители которого были рождены при советском строе, – в последнее время этот тренд популярен среди молодежи.

Татуировки в стиле СССР могут включать в себя не только соответствующую аббревиатуру, но и разные символы, относящиеся к тем временам. Так, к примеру, знаменитый пятиугольник, по одной из теорий, может означать: весы как символ точности; качество; наивысшую ценность – человека. Варианты подобных изображений на теле не отличаются разнообразием и довольно примитивны. OBOZREVATEL предлагает своим читателям воочию убедиться в этом.

Тату СССР: Сталин
Pinterest
Татуировка с символикой СССР
Pinterest
Татуировка "Сделано в СССР"
Pinterest
Тату СССР: пятиугольник
Pinterest
Тату СССР: Сталин и Ленин
tatufoto.com
Тату СССР: Юрий Гагарин
Pinterest
Тату "Сделано в СССР"
tatufoto.com
Тату СССР: медведь
tatufoto.com
Тату "Made in USSR"
tatufoto.com
Тату с пионером
tatufoto.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали всю правду о жизни в СССР в одном фото.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Одессу накрыло воздушное "цунами". Фото необычного явления

Солнечное затмение 21 июня: чем и для кого опасно "кольцо огня"

Журналистка "112 Украина" пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине

Хочется плюнуть в лицо, – Давиденко ответил властям из-за карантина

Бужинская о посещении Крыма, политических амбициях и о личном. Эксклюзивное интервью