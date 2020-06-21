Тату с символикой СССР: что означает и каким бывает
Татуировки СССР популярны среди молодежи
Татуировки с символикой СССР встречаются довольно часто среди любителей рисунков на теле. При этом ошибочно мнение о том, что такие тату делает более взрослое поколение, представители которого были рождены при советском строе, – в последнее время этот тренд популярен среди молодежи.
Татуировки в стиле СССР могут включать в себя не только соответствующую аббревиатуру, но и разные символы, относящиеся к тем временам. Так, к примеру, знаменитый пятиугольник, по одной из теорий, может означать: весы как символ точности; качество; наивысшую ценность – человека. Варианты подобных изображений на теле не отличаются разнообразием и довольно примитивны. OBOZREVATEL предлагает своим читателям воочию убедиться в этом.
Тату СССР: Сталин Pinterest
Татуировка с символикой СССР Pinterest
Татуировка "Сделано в СССР" Pinterest
Тату СССР: пятиугольник Pinterest
Тату СССР: Сталин и Ленин tatufoto.com
Тату СССР: Юрий Гагарин Pinterest
Тату "Сделано в СССР" tatufoto.com
Тату СССР: медведь tatufoto.com
Тату "Made in USSR" tatufoto.com
Тату с пионером tatufoto.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали всю правду о жизни в СССР в одном фото.