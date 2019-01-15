''Тащить колокольню не будем!'' Наместник Киево-Печерской лавры отличился дерзким заявлением

Русская православная церковь в Украине не намерена покидать Киево-Печерскую лавру и вывозить святыни в Россию.

Об этом на брифинге 15 января заявил архимандрит Поликарп, отметив, что лавра досталась им в "ужасном состоянии", но понемногу ее привели в порядок.

"Мы никуда отсюда уезжать не собираемся, и вывозить святыни и лаврскую большую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся", - сказал он.

Поликарп подчеркнул, что он и его сторонники - украинцы. "Мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял", - добавил он.

"Православная Жизнь"

Архимандрит рассказал, что раньше в лавре было только бездорожье и ужасные условия для монахов. Сейчас же, по его словам, эти проблемы удалось решить.

"Запущены храмы были страшно. То состояние, в котором была наша святыня в 88-м году и сейчас – небо и земля. И дорожки, по которым мы ходим – раньше сплошные боюры были, а теперь ровные – такие хоть бочком катись", - сказал он.

Поликарп заверил, что все это может увидеть любой посетитель лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января загорелось здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре.

Позже полиция задержала мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге. По данным правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения.

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