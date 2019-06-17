Тарута публично назвал украинских добровольцев боевиками: скандальное видео

Украинский нардеп, лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, защищающих Донбасс, боевиками.

Вероятно, политик оговорился, перепутав слова "бойцы" и "боевики", пишет InfoResist (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали "боевики", сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии", – сказал Тарута.

Сергей Тарута Скрин видео

Спустя минуту он снова оговорился. "Я хотел бы сегодня поблагодарить всех "боевиков", всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу", – сказал нардеп.

После этих слов в толпе послышались крики недовольства тех, кто обратил внимание на оговорку.

Сергей Тарута Досье

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь поздравил жителей города с годовщиной освобождения от оккупации. Он поблагодарил военнослужащих за то, что они сохранили Мариуполь.

Также во время визита Зеленский пообещал деньги Донбассу и рассказал о планах развития региона при помощи иностранных инвесторов.

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