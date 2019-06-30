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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

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В июле 2019 года украинцев ожидает немало изменений, связанных с новыми тарифами на газ и электроэнергию, перерасчетом социальных выплат и пенсий, началом второго этапа медицинской реформы и подорожанием некоторых товаров и услуг. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Тариф на газ для населения в июле должен сократиться с около 8 до 7,7 грн за кубометр.

  • В Украине начнет функционировать рынок электроэнергии, который должен способствовать снижению тарифов.

  • Повысится прожиточный минимум, а вместе с ним увеличатся и другие социальные выплаты: субсидии, пенсии, алименты и т. д.

  • Вводятся новые правила налогообложения посылок из-за рубежа.

  • Подорожают сигареты.

  • Дорожает оформление паспорта гражданина Украины (ID-карта) и загранпаспорта.

  • Откладывается второй этап медицинской реформы.

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Новые тарифы на газ

В Украине тариф на газ для населения в июле должен сократиться с около 8 до 7,7 грн за кубометр. Соответствующее решение принял Кабинет министров. При этом формулу расчета цены кардинально изменили.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

Как будут определять тариф: минимальная цена на газ + НДС + расходы на транспортировку и распределение. Минимальную цену будут определять, сравнивая четыре разные цифры: стоимость на Украинской энергетической бирже, среднюю таможенную стоимость импортируемого газа, коммерческий тариф "Нафтогаза" и цену, посчитанную по старым правилам.

К примеру, если самый дешевый газ – на бирже в Украине, то "Нафтогаз" обязан формировать свой тариф, исходя из их цены. Если бы НАК уже руководствовался этими правилами, тариф для населения, считают в Кабмине, составил бы 7,81 грн/куб.

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Впрочем, в "Нафтогазе" заявили, что уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа.

Тарифы на электроэнергию

С 1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, что является частью международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Благодаря принятому закону государство перестанет быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии. Потребитель сможет сам выбирать поставщика услуг и заключать с ним контракт.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

Такая схема, предположительно, должна повысить конкуренцию среди поставщиков и снизить тарифы на электроэнергию, хотя эксперты сомневаются, что именно так и произойдет. Ведь уже сейчас себестоимость генерации и поставки электроэнергии – примерно на 30-40% выше, чем платят украинцы. Учитывая, что сейчас конкуренции среди поставщиков нет, а приблизительно 75% рынка держит компания ДТЕК, – поставщики смогут сразу установить высокие цены.

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Однако своим постановлением от 5 июня Кабмин установил переходной период, входе которого госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" вменили спецобязательства: до 31 декабря 2020 года отпускать электроэнергию населению по фиксированным (а не рыночным) ценам. Таким образом, правительство отсрочило повышение тарифов.

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус также подтвердил, что с 1 июля цены на электроэнергию повышаться не будут.

Повышение прожиточного минимума

С 1 июля общий показатель прожиточного минимума в Украине вырастет с 1853 до 1963 грн, что потянет за собой увеличение размера минимальных пенсий, алиментов, выплат военнослужащим, некоторые штрафы и прочее.

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Например, с июля у украинских пенсионеров минимальная пенсия повысится на 156,4 грн – с 1497 грн до 1564 грн. Меньше этой суммы не будет получать никто из украинских пенсионеров.

Украинцы с максимальными пенсиями будут иметь еще до 670 грн сверху. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

С ростом прожиточного минимума увеличатся и другие соцвыплаты. Речь идет о матерях-героинях, о награжденных орденами, депутатах местных советов более четырех созывов, народных депутатах, государственной адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий, а также о пенсионерах-чернобыльцах. Такие доплаты составляют в зависимости от категории от 20% до 40% от минимальной пенсии.

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В формуле расчета размера субсидии на коммуналку также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

К сумме минимального прожиточного минимума также привязаны алименты и некоторые штрафы, которые также вырастут после повышения "минималки".

Налог на посылки из-за рубежа увеличится

С 1 июля украинцам придется уплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро. За посылку, которая превышает установленную стоимость, придется заплатить НДС в размере 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит. Например, за покупку стоимостью в 160 евро вы заплатите за "лишних" 60 евро – 12 евро НДС и еще 6 евро пошлины.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле
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В случае неуплаты налога, товар вернут отправителю.

Отметим, что 1 июля налогом облагались посылки стоимостью 150 евро, теперь порог снизили. Кроме того, правительство предлагало ограничить количество ввезенных посылок до трех в месяц. К счастью, от такой идеи отказались.

Повысятся цены на сигареты

В Украине с 1 июля повысят на 9% акцизы на сигареты. После этого вырастут и розничные цены на табачные изделия. В среднем пачка может подорожать на 2,2 грн. Правда, стоит учитывать, что пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

Минимальная цена на данный момент должна составлять около 23 грн, а с 1 июля – 25,2 грн. Правда, стоит учитывать, что покамест четкого требования к доле акциза в общей стоимости нет. Поэтому в Украине можно найти сигареты и дешевле 20 грн. К примеру, самую дешевую пачку "Киева" продают за 19,9 грн.

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В среднем же, учитывая рост акциза, украинцы будут с 1 июля платить на 2,2 грн больше. А если сравнивать с прошлым годом, то разница будет уже около 6,1 грн. Со временем акциз должен составить 90 евро за пачку. А это значит, что в 2024-м курильщики за каждую пачку должны будут заплатить около 91 грн.

Подорожают загранпаспорта и ID-карты

С 1 июля стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более, чем на 30%. Речь идет о паспорте гражданина Украины (ID-карта) и загранпаспорте. Также подорожают и биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

Подорожание происходит в связи с тем, что 1 июля вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

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Так, стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта), который будут изготовлять до 20 рабочих дней, составит 345 гривен, до 10 рабочих дней – 471 гривну. Заграничный паспорт, который будут изготовлять до 20 рабочих дней, будет стоить 682 гривны, до 7 рабочих дней или 3 рабочих дней при наличии оснований – 1034 гривны.

Медреформа задерживается

Полноценный запуск проекта "Бесплатная диагностика" в рамках медицинской реформы, который намечался на 1 июля 2019 года, откладывается на полгода.

Из объяснений Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), задержка происходит из-за больших объемов работы и отсутствия необходимого оборудования в медучреждениях. Впрочем, подготовительный этап программы продолжается. Сейчас идут переговоры с врачами-специалистами, ведется работа над новым функционалом электронной системы eHealth, анализируются данные из регионов.

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К тому же медучреждения тоже должны подготовиться к реформе. В частности – перейти на автономное управление, т.е. на другую форму хозяйственной деятельности. А также компьютеризироваться и установить необходимое оборудование.

Тарифы на газ и свет, повышение пенсий и цен на сигареты: что ждет украинцев в июле

Как известно, благодаря программе "Бесплатная диагностика" по направлению семейного врача украинцы смогут бесплатно проходить более 50 видов диагностических процедур, в том числе рентген, шесть видов УЗИ, маммография, четыре вида биопсии и пр.

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Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
тарифыпаспорт
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Grin Ivan
Grin Ivan
За шо страдали на Майдане? Тариф на газ для населения в июле должен сократиться с около 8 до 7,7 грн за кубометр? Не смешите.За счет чего. Наверное за счет увеличения поставок хвасоли и гороху из Мексики в Украину. И будет у украинцев газ марки "ПЁРД"
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