Тараканы в лекарствах: пациенты показали жуткие условия в больнице на Херсонщине

В одной из местных больниц в Херсонской области пациентов возмутили антисанитарные условия медучреждения — в ампулах с лекарствами, которые персонал оставил открытыми, они увидели тараканов.

Более того, люди жалуются, что насекомые буквально кишат в палатах и ползают по их личным вещам и даже продуктах питания. Соответствующий пост с фотодоказательствами опубликовала Анастасия Штефан на своей странице в Facebook.

"Больница. Светлово. Палата. Стационар. Фото на рассвете. Три таракана в ампуле с лекарством. Культурно молчу о еде, которую нужно успеть съесть! Или отберут тараканы! Тараканов толпы, они без стеснения лезут в пакеты, одежду и личные вещи в поисках еды средь бела дня! Лечат или калечат? Риторический вопрос. Это норма для больницы?" — пишет женщина.

Тараканы в каховской больнице Facebook Анастасии Штефан

Тараканы в каховской больнице Facebook Анастасии Штефан

Ее пост вызвал резонанс в сети, и люди начали активно комментировать его, осуждая халатность медиков и их безответственность в вопросе создания в больнице комфортных и безопасных условий для пациентов.

"Тараканы не такие безобидные существа, какими могут показаться на первый взгляд. Научно доказано, что эти насекомые являются распространителями более чем 50 заболеваний, которые очень опасны для здоровья человека", "Тараканы это в первую очередь белок. А врачи, как люди медицины и заботящиеся о здоровье пациентов, знают, что организму в период выздоровления и реабилитации очень необходим белок. Причем чем больше, тем лучше", "А это все в рамках медицинской реформы. Здоровая диета плюс физиотерапия. Сначала необходимо догнать и поймать белок, а уж потом реабилитироваться. Все очень даже грамотно придумано", "Тараканы, как люди, они тоже иногда болеют, наверное. Вот и пришли за помощью", "Вы бы видели, какие там матрасы и подушки выдают. Обоссаные и пропитанные кровью и гноем. Неделю полечишься и сделаешь вывод, что лучше умереть вовремя, дома и молодым", "Мы когда прошлой весной лежали в детском отделении, у нас ночью лазила мышь, а тараканы для них — это обычное дело. Что в городе они были стадами бегали, что на Светлово!", "В детском отделении не лучше! Пошла греть молоко ребенку в микроволновке, а там — карусель для тараканов. Добровольные пожертвования принимают, так хотя бы травили этих паразитов", — пишут пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появились фото, подтверждающие антисанитарные условия в палатах Киевской городской клинической больницы №6.