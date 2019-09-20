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20 сентября • обновлено в 16:50
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Сила и мощь: танкисты ВСУ устроили зрелищный "движ" на Донбассе. Видео

1.5т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные учения танкистов Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, в ходе инструкторско-методического занятия отрабатывались действия усиленного танкового батальона одной из механизированных бригад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бойцы совершенствовали свои навыки по всем наступательным тактическим элементам.

Новости
Гроза оккупантов: танкисты ВСУ показали свою мощь на Донбассе. Зрелищное видео
Учения танкистов ВСУ в зоне ООС

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС

Скриншот видео

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС

Скриншот видео

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019.

  • В учениях принимают участие более трех тысяч украинских военных. Большинство из них – представители горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, также многие военные имеют опыт в зоне АТО и ООС.

  • Ранее ВСУ приняли участие в международных учениях Combined Resolve 12 в Германии. Там они произвели настоящий фурор среди стран-членов НАТО своим мастерством и высоким уровнем боевой подготовки.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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hunt andres
hunt andres
4 ржавых танка - это все, что осталось внаукраине?)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
после слов-танкисты ВСУ- уже ржать хочется.
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