Сила и мощь: танкисты ВСУ устроили зрелищный "движ" на Донбассе. Видео

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные учения танкистов Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, в ходе инструкторско-методического занятия отрабатывались действия усиленного танкового батальона одной из механизированных бригад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бойцы совершенствовали свои навыки по всем наступательным тактическим элементам.

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС Скриншот видео

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС Скриншот видео

Учения танкистов ВСУ в зоне ООС Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019.

В учениях принимают участие более трех тысяч украинских военных. Большинство из них – представители горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, также многие военные имеют опыт в зоне АТО и ООС.

Ранее ВСУ приняли участие в международных учениях Combined Resolve 12 в Германии. Там они произвели настоящий фурор среди стран-членов НАТО своим мастерством и высоким уровнем боевой подготовки.

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