Танкисты ВСУ показали мощь накануне своего праздника. Зрелищные фото

В сети опубликовали зрелищные фото боевой подготовки воинов-танкистов бригады Черных Запорожцев ВСУ.

Фотографии выложили на официальной странице подразделения в Facebook и отметили, что военнослужащие механизированных батальонов не теряют ни единой возможности для совершенствования своих умений, ведь в реальном бою не будет времени на обучение.

Главная задача защитников – это выполнение поставленной боевой задачи и спасение собственной жизни и жизни побратимов в случае необходимости.

Воины 72 бригады ВСУ провели боевую подготовку. Facebook 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Танковые маневры 72 ОМБр ВСУ на полигоне. Facebook 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Танкисты 72 бригады не упускают возможности, чтобы подготовиться к реальным боям. Facebook 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Боевое слаживание танкистов. Facebook 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

К тому же, как отметил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, от мощи танковых подразделений зависит успешность как ведения обороны, так и наступательного боя.

"Воины-танкисты – это стальной кулак украинской армии, который способен точно, вовремя и больно дать по зубам врагу. Благодаря мужеству танкистов, в 2014 году нам удалось сдержать коварные планы противника и остановить дальнейшее его продвижение вглубь украинской территории", – сказал он, обращаясь в канун празднования Дня танкистов к военнослужащим танкового батальона, выполняющего боевые задачи в рамках Операции Объединенных сил.

Сергей Наев поздравил танкистов, которые несут службу в зоне ООС. Facebook Командования ОС ВСУ

Командующий ОС ВСУ с воинами танкового батальона. Facebook Командования ОС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали фото и видео масштабных военных тренировок танкистов и десантно-штурмовых подразделений на одном из полигонов юга Украины. Слаживание проходило в максимально приближенных к боевым условиях.