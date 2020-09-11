Танкисты ВСУ показали мощь накануне своего праздника. Зрелищные фото

В сети опубликовали зрелищные фото боевой подготовки воинов-танкистов бригады Черных Запорожцев ВСУ.

Фотографии выложили на официальной странице подразделения в Facebook и отметили, что военнослужащие механизированных батальонов не теряют ни единой возможности для совершенствования своих умений, ведь в реальном бою не будет времени на обучение.

Главная задача защитников – это выполнение поставленной боевой задачи и спасение собственной жизни и жизни побратимов в случае необходимости.

К тому же, как отметил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, от мощи танковых подразделений зависит успешность как ведения обороны, так и наступательного боя.

"Воины-танкисты – это стальной кулак украинской армии, который способен точно, вовремя и больно дать по зубам врагу. Благодаря мужеству танкистов, в 2014 году нам удалось сдержать коварные планы противника и остановить дальнейшее его продвижение вглубь украинской территории", – сказал он, обращаясь в канун празднования Дня танкистов к военнослужащим танкового батальона, выполняющего боевые задачи в рамках Операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали фото и видео масштабных военных тренировок танкистов и десантно-штурмовых подразделений на одном из полигонов юга Украины. Слаживание проходило в максимально приближенных к боевым условиях.

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